Esposa de Gary Medel: Hablar públicamente del trabajo de tu marido pienso que no aporta

Cristina Morales, respondió a través de su cuenta de Instagram, las inquietudes de sus seguidores y varias de las preguntas fueron dedicadas a su esposo, el capitán de la selección chilena Gary Medel. Entre las respuestas de la periodista española hubo una que hizo recordar el origen del conflicto de Claudio Bravo con Arturo Vidal.

"Absolutamente no. Es el trabajo de tu marido. En tu casa a solas puedes hablar con tu pareja sobre su trabajo o como se siente bla bla, pero de ahí a hablar públicamente pues no veo que sea necesario ¿Aporta algo? Pienso que no", escribió ante la pregunta ¿Crees que las señoras de los futbolistas deben meterse en las cosas de camarín?

Es que tras el fin de las Clasificatorias a Rusia 2018, Carla Pardo, esposa de Bravo usó sus redes sociales para denunciar actos de indiciplina luego de que Chile no consiguiera los pasajes a la cita planetaria. Esta situación generó un quiebre importante en el camarín de la selección chilena que se arrastra hasta hoy.

Pero esto no fue lo único que respondió Morales quien también habló del futuro de Medel y ante la pregunta si jugaría en U. de Chile o Colo Colo, respondió: "¿Pero tú sabes quien es Gary y de dónde ha salido? Si lo supieras no me estarías preguntando eso. Católica siempre".

Ante le pregunta de un regreso a Boca Juniors fue clara: "Desde mi punto de vista como mujer y también como periodista deportiva, pienso que Gary no está para ir a Sudamérica todavía. Él tiene todavía mucho que dar en Europa la verdad".

Mira acá sus publicaciones: