¿Fue una felicitación o un reto? Las virales palabras de Ramón Díaz tras victoria del Vasco de Gary Medel

La campaña del técnico argentino Ramón Díaz al mando de Vasco da Gama le permitió al elenco carioca salir de la zona de descenso del Brasileirao, algo que la hinchada agradece.

Y fue por ello que el propio elenco sacó a la luz el video de una arenga que el entrenador hizo tras el último triunfo ante Fluminense, registro que rápidamente se viralizó.

En el discurso, Díaz les dice a sus jugadores que "a mí no me gusta, hay que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos, pero Vasco no debe jugar de es esta forma".

"Debemos jugar mejor, todo lo que trabajamos lo tenemos que hacer, porque lo trabajamos. Felicitaciones gente", añadió.

