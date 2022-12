Gary Medel: Mi contrato con Bologna termina en junio pero quiero continuar, me gusta el club

Gary Medel está teniendo una correcta temporada junto a Bologna en Serie A, donde ha disputado una buena cantidad de partidos como titular y afianzándose cada vez más en el elenco "Rossoblu", motivo por el cual el chileno aseguró que le gustaría permanecer en el club a pesar de que termina su contrato en los próximos meses.

En diálogo con el sitio oficial de Bologna, fue consultado el "Pitbull" por si le gustaría permanecer un tiempo más en el fútbol italiano. "Esperemos que sí. Mi contrato termina en junio pero todo depende del Bologna, del club, de lo que quiera el entrenador para el próximo año. Yo quiero continuar aquí. Mi familia está contenta, yo estoy jugando y espero continuar acá", declaró.

"Me siento bien con el equipo, el club, la ciudad es bellísima... todo. Siempre paseamos por el centro con los niños, ellos van al colegio, son contentos ahí... comemos bien... aunque me gusta comer pasta pero no puedo hacerlo todos los días", remarcó el seleccionado nacional.

Con esta postura, Medel dejó en claro que sus intenciones no soy volver al menos en el corto plazo a Chile para un eventual regreso a Universidad Católica, algo que se ha especulado bastante durante el último tiempo y de lo que desde el club de la precordillera han manifestado interés que suceda.