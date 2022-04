Gary Medel recordó su choque con Zlatan Ibrahimovic: Quedé terrible mareado, es más duro que la chu...

El jugador nacional de Bologna Gary Medel habló este jueves en extenso con ESPN Chile donde recordó el duro choque que tuvo hace algunas semanas con el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, en su partcular estllo.

"Es más duro que la chucha. Quedé terrible mareado, no pude seguir en ese partido. Aparte hace artes marciales, ya veía que me pegaba el culiao. Mide dos metros po´hueón... No puedo tocarlo en el brazo si le llego al ombligo", declaró el ex Universidad Católica.

Recuerda acá el duro choque: