Gary Medel: Soy hincha de U. Católica a morir desde pequeño, segundo es Boca

El futbolista chileno Gary Medel participó en un "El Canal de Boca" como invitado en la previa al Superclásico entre el cuadro "xeneize" y River Plate de esta tarde y aclaró que es hincha "a morir" de Universidad Católica, dejando en un segundo plano al equipo argentino.

"No, yo soy hincha de Católica, sí o sí. Pero de segunda es Boca, soy hincha de Católica a morir", dijo al ser consultado si es que tiene su corazón dividido entre ambos elencos.

De todas maneras, dijo que "siempre he sido un agradecido de la gente de Boca, del hincha, pese a que no gané nada, pero di lo mejor, traté de esforzarme con mis compañeros".

"Sé lo que se siente ser hincha y sé lo que es jugar como hincha, estoy muy agradecido por el cariño que me dan", agregó.

También contó que en su paso por La Bombonera "no dimensionaba" cuán grande era el club a nivel mundial, lo que ya conoce tras jugar en varios países. También, recordó el clásico en que anotó dos goles, en que tuvo un encontrón con Marcelo Gallardo, hoy DT "millonario".

"Me acuerdo de cada momento que vivo en el fútbol, ese partido fue algo muy lindo en general porque se dio el triunfo, me peleé, hice goles, y lo quese vivió con 'Muñeco' fue en la cancha, somos de carácter fuerte y no pasa nada", dijo.

Aparte apuntó a que con Juan Román Riquelme, ex compañero y actual dirigente "xeneize" mantienen comunicación: "Hasta ahora me escribo, me desea lo mejor, en general con los compañeros nos llevamos bien. Mee aceptaron súper bien, Román ne enseñó bastante, lo mismo que Martín -Palermo- y los más grandes, saqué siempre lo mejor de cada uno".

Por último indicó que si se dará su regreso al equipo argentin "tendría que ser ahora ya, no sé hasta cuándo voy a jugar, pero estoy en buen momento físicamente, mental, el año pasado estuve un poco lesionado, me rompí los gemelos tres veces, pero jugué la Copa América, estoy en un buen momento".