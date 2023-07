Carlos Chandía contó detalles de la fuerte agresión de Iván Zamorano hace 20 años

Carlos Chandía, destacado exárbitro FIFA del fútbol chileno, contó detalles de la agresión de Iván Zamorano, en la recordada final que perdió Colo Colo ante Cobreloa en Calama hace 20 años, y que fue el último partido profesional del ídolo de La Roja.

El 6 de julio de 2003, el cuadro albo perdió por 4-0 y Zamorano fue expulsado por su descontrol: "Iván se salió de madre. Me trató de 'huaso conchetumadre. Sin el parche de la FIFA no valís nada'", recordó Chandía, actual alcalde de Coihueco, en su relato a La Tercera.

"Yo le dije que era huaso a mucha honra. Me tiró una patada al tendón de Aquiles, que casi se me había cortado. Me tiró a pisar. Y dos combitos cortitos. Uno por la espalda y uno al estómago", recordó.

Chandía también contó lo que pasó en el camarín del municipal de Calama: "Jaime Pizaro fue siempre un caballero y fue a disculparse al camarín. Le acepté las excusas. También le hablé de Zamorano. 'No me quiero encontrar con ese weón. Si lo pillo, le saco la reconchesumadre. Así tal cual. Ahí va a ver lo huaso que soy. Carabineros nos tenía un pasillo. Los jugadores estaban arriba del bus".

Chandía señaló que el castigo que recibió Zamorano pudo haber sido mayor, pero no lo denunció a la FIFA por la agresión. Incluso apuntó que esas 11 fechas que recibió el exgoleador de Real Madrid fue para que se pudiera retirar.

"En ese tiempo, el presidente del tribunal era Angel Botto. El castigo a Zamorano fue negociado", indicó.

Finalmente, Chandía manifestó que todo se solucionó con Zamorano, quien se disculpó tras el partido de despedida de Fernando Cornejo, en septiembre de 2005.

"Nos vinimos juntos en el avión a Santiago. Yo estaba en proceso de pretemporada en Curacaví. Aprovechamos de hablar. Nos tocaron los asientos 1A y 1B. Capaz que alguien haya sido el de la idea. Ahí hablamos. Se disculpó otra vez. Y ahí el tema quedó para mí. Ya está solucionado", cerró.

Por su parte, Angel Botto respondió a las declaraciones de Chandía al mismo medio: "Mentira. Jamás hablé con Zamorano. Ni se me pasó por la mente. Presiones directas, no hubo ninguna. O Chandía tiene mala memoria o está tergiversando los hechos, porque no se ha negociado nada. Nunca he negociado nada. Con nadie".