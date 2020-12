Sifup exigió disculpas a DT de Huachipato por "atacar" a jugador que reemplazó a los 18 minutos

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) exigió disculpas al técnico de Huachipato, Gustavo Florentín, por "atacar" al jugador Antonio Castillo, quien rompió en llanto tras ser reemplazado a los 18 minutos ante Colo Colo.

Florentín al ser consultado por esto tras el compromiso, dijo que "si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico", lo que provocó un comunicado del Sifup.

"Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín".

Además, el padre del futbolista lo defendió y le envió un mensaje público por Facebook: "Fuerza hijo, yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este DT no tiene idea de fútbol".

En la misma red social, compañeros como Gabriel Castellón y César Valenzuela también mostraron apoyo al lateral izquierdo de 22 años, que venía siendo considerado constantemente por el estratega antes de este partido.