Vicepresidente de Huachipato: A los clubes que les fue mal intentaron arreglar todo por secretaria

Victoriano Cerda, vicepresidente de Huachipato, conversó con Al Aire Libre sobre las decisiones en el Consejo de Presidentes de la ANFP y, tras cuestionar que en un año se jugará un torneo con equipos impares, afirmó que las posturas de los clubes fueron "tomadas con la tabla en la mano" y fue para arreglar "los malos resultados en la cancha".

"Muchas de las decisiones del fútbol, a nivel dirigencial, son tomadas con la tabla en la mano. Para clasificar a Libertadores express o salvarse de un descenso inminente. Hay un contexto social en el que se produce, pero fue inflado por muchos jugadores y dirigentes. Todo este descalabro no habría ocurrido si se hubieran terminado los campeonatos", declaró Cerda.

"Lamentablemente, con esto de estar con la tabla en la mano, todos los clubes que tienen un resultado negativo, quieren arreglar lo que no hicieron bien en la cancha por secretaría. Todos los últimos años, por situaciones de descenso, nos vemos enfrentados a situaciones de denuncia para intentar quitar puntos al rival o ganar puntos por secretaría. Y eso es repugnante. ", precisó.

Además, remarcó que esta situación "tiene nombre y apellido": "Se provoca por Santiago Wanderers. Si hubiera sido San Felipe, no habría ocurrido lo que pasó después".

No obstante, Cerda explicó que no estaba culpando a Santiago Wanderers de la serie de cambios provocados en el Consejo, si no porque en primera instancia se tomó una decisión de "jugar con 16 equipos en cada categoría, y días después la ANFP se retractó de eso".

Finalmente, expresó su acuerdo por la ponderación que tendrá la tabla de promedios para determinar el descenso en el torneo 2020, en donde los puntos del campeonato 2019 tendrán un valor de un 60 por ciento, y explicó las razones por las que otros equipos estaban en contra de esta postura.

"El hecho objetivo es que el torneo de este año terminó antes, y consideraban injusto que tuviera una ponderación distinta de mayor valor", sentenció.