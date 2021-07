Humberto Suazo fue homenajeado tras cumplir un año en Deportes La Serena

El experimentado delantero Humberto Suazo fue homenajeado este viernes 20 de julio, luego de cumplir un año en Deportes La Serena, que coincidió con un emocionante triunfo de su equipo por 4-3 sobre Palestino (luego de ir perdiendo por 1-3).

"Chupete" recibió un galvano junto a sus hijos para conmemorar la fecha, antes de un compromiso en que anotó un tanto y participó de los cuatro que convirtió sus escuadra, que remontó en el segundo tiempo.

Tras el compromiso, Suazo dijo a TNT Sports que "creo que se dio todo. Lo pudo ver mi familia, el Chuy que no me había visto en persona y nada, mi hijo que se me va a México la próxima semana a estudiar".

"Es una alegría que me acompañen en este partido tan importante, La Serena me ha traído puras alegrías y emociones. No queda nada más que retribuir el cariño con buenas actuaciones y haciendo lo que más sé, con goles y asistencias", cerró.

La Serena quedó cuarta con 18 puntos, a dos de los punteros Audax Italiano y Unión La Calera.