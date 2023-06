Humberto Suazo: Le digo a los jóvenes que no basta con el talento

Pese a sus 42 años, el delantero de San Luis de Quillota Humberto Suazo se mantiene vigente, es una de las figuras del Torneo de Ascenso, y desde esa vereda se da el tiempo para aconsejar a los futbolistas más jóvenes con los que ha compartido.

"En los equipos en que he estado, he intentado, en base a mi experiencia, hablarles a los más jóvenes. A veces no es fácil, pero yo siempre les digo que esto es constante, que día a día que demostrar lo que uno vale y lo que uno juega. Y no por tener uno o dos partidos buenos vas a ganar todo", dijo Suazo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"A mí me costó bastante, empecé a madurar más tarde. Entonces eso es lo que le digo a la gente más joven: que aprovechen sus cualidades y que tengan claro que el que mejor llegar no es el que llega y tiene éxito, sino el que más se esfuerza y hace las cosas bien", añadió.

"Y con el tiempo también, hay que darse cuenta de que el talento no alcanza, son otras las cosas que para un futbolista profesional son hasta más importantes", complementó.