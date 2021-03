Miguel "Piojo" Herrera: Humberto Suazo era un gran delantero en Monterrey, pero no era líder

El entrenador mexicano Miguel "Piojo" Herrera aseguró que Humberto Suazo fue un gran delantero en Monterrey, pero que no tenía liderazgo en el equipo.

Herrera fue consultado en el programa Futbol al Día de Canal 6 si prefería a Suazo o al francés André-Pierre Gignac y dijo que "ambos son grandes jugadores, enormes centros delanteros, pero con Gignac tienes a alguien muy completo con liderazgo, presencia y entrega".

"Suazo era un gran centro delantero, pero no el líder del equipo y Gignac sí", agregó el ex futbolista.

Por último también dijo que "Chupete" no fue uno de los mejores que dirigió, ya que "lo pedí y lo traje a Monterrey, pero solo lo tuve ocho fechas y no me tocó los momentos extraordinarios para disfrutarlo".

