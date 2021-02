Osvaldo "Arica" Hurtado: No me atrevería a postular a Humberto Suazo a la selección

El ex delantero Osvaldo Hurtado dijo que no se atrevería a postular al delantero Humberto Suazo a la selección chilena, pese a la gran temporada que realizó como agente ofensivo de Deportes La Serena.

"Humberto debe continuar con lo que está haciendo a nivel de club. No me atrevería a postularlo a la selección, es otro ritmo", manifestó el ex jugador de U. Católica al diario El Mercurio.

En tanto Juan Carlos Letelier, insigne ex goleador de la Roja, dijo al matutino que "creo que el propio Humberto no aceptaría volver", mientras que Cristian Montecinos, que igualmente jugó en el combinado nacional, sostuvo que "el ritmo a nivel de selección es muy alto".

"Claro que 'Chupete hizo un esfuerzo grande y sorprendió, pero no sé si sea bueno exponerlo a otra cosa", puntualizó.

Lo cierto es que la Roja, de Martín Lasarte, enfrenta el 25 y 30 de marzo a Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias.