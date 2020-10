Conte tras empate de Inter en Champions: "No tengo nada que culpar a los míos, se puede mejorar"

Antonio Conte, técnico de Inter de Milán, analizó el empate 2-2 ante Borussia Monchengladbach en la Champions League y sostuvo que sus dirigidos tuvieron un buen desempeño, más allá de los errores cometidos en el "Giuseppe Meazza".

"Tuvimos un buen desempeño, jugamos contra un equipo de gran potencia, que tiene jugadores físicamente fuertes, técnicos y rápidos. Creamos mucho y tuvimos oportunidades. No tengo nada que reprochar a los míos, se puede mejorar y hay errores, pero tenemos que trabajar para no cometerlos", explicó en rueda de prensa.

Además, habló sobre los problemas físicos del equipo y comentó que Alexis Sánchez debe ser evaluado, tras salir con una contractura al final del primer tiempo.

Finalmente, se refirió a la "mala suerte" por el contagio de coronavirus de Hakimi antes del partido.

"Seguro que hoy no fue fácil recibir la noticia del positivo por Covid-19 de Hakimi en la tarde. Entrenó con nosotros e iba a jugar. No fue fácil, ni siquiera desde el punto de vista psicológico, pero los chicos afrontaron el partido con buen ánimo, no fue fácil pero demostraron ser hombres", cerró.