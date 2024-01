Inzaghi en la previa de la Supercopa de Italia: En Inter hay que estar acostumbrado a la presión

El italiano Simone Inzaghi, entrenador de Inter de Milan de Alexis Sánchez, se mostró entusiasmado por ganar la Supercopa de Italia, un título que ha levantado las últimas dos ediciones.

"La Supercopa es el primer objetivo de la temporada, la ganamos en los dos últimos años y queremos volver a ganarla este año. Pero al igual que el Inter hay un Nápoles, un Fiorentina y un Lazio que tienen la misma ambición", declaró en conferencia de prensa en la previa del debut en semifinales contra Lazio.

"Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sabiendo que nos enfrentaremos a una Lazio en racha positiva (cinco victorias seguidas), que en el último partido en el que ganamos nos creó dificultades. El formato ha cambiado (cuatro equipos en vez de dos), es nueva para todos, empezando por nosotros los entrenadores: tendremos que pensar en el primer partido, sabemos que no habrá alargue, por lo que nos prepararemos para los penales", añadió.

Para el técnico, finalista de la pasada edición de la Champions League, ganador de la Copa Italia y finalista en los premios The Best de la FIFA a mejor entrenador del año, la presión ya no existe.

"Digamos que para entrenar y jugar en el Inter hay que estar acostumbrado a ella", dijo.

El Inter-Lazio se jugará este viernes a las 16:00 horas (19:00 GMT), en Arabia Saudita, sede del breve certamen (por motivos comerciales).