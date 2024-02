Inzaghi tras vencer a Atlético: Ganamos el "primer tiempo", el segundo será difícil

Simone Inzaghi repasó el triunfo de Inter de Milán sobre Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de Champions League y resaltó la buena actuación de sus dirigidos, además de la dureza española como contrincante.

"Hicimos un gran partido. No concedimos casi nada, sólo dos ocasiones en el segundo tiempo, aunque (Yann) Sommer no ha tenido que hacer ninguna atajada", analizó en conferencia de prensa.

"Ganamos el primer tiempo, ahora veremos el segundo, que es muy difícil. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todos. Hay que descansar. En 2024 llevamos nueve partidos y nueve victorias, hay que recuperar bien porque necesitamos a todos"

"El partido pudo acabar de forma diferente, pero no hay que olvidar que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte y muy valiente, que en la vuelta va a darlo todo para pasar; como haremos nosotros", avisó.

Sobre el rol de Arnautovic, que anotó tras ingresar como cambio, Inzahi reafirmó sus palabras sobre las resevas y dijo que "será tan importante como siempre ha sido", pues tiene "mucha satisfacción por cómo se entrenan los suplentes" y aseguró que "tienen que mantener la actitud. Fue una pena no hacer el gol antes. Me preocupa más no tener ocasiones".

Respecto al cuadro "colchonero", Inzaghi destacó que "es un grandísimo rival. Cuando juegas contra él aún más que cuando lo ves por televisión. Tiene un entrenador fantástico, con jugadores de calidad y sabemos que en Madrid nos vamos a enfrentar a un estadio que les va a apoyar un montón", dijo.

La revancha se jugará el miércoles 13 de marzo a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).