Agente Mino Raiola desmintió su fallecimiento: Segunda vez en cuatro meses que me matan

El reconocido agente Mino Raiola, quien representa a estrellas del fútbol mundial como Erling Haaland, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic, desmintió tajantemente su fallecimiento este jueves, ante versiones de la prensa internacional.

"Estado de salud actual para los que se preguntan: Cabreado, segunda vez en 4 meses que me matan. También parecen capaces de resucitar", expresó en su cuenta de Instagram.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.