Arabia Saudita se alista para recibir la Copa del Mundo de 2034 como único candidato

Arabia Saudita se comenza a perfilar como la sede que recibirá la Copa del Mundo de 2034, corriendo con ventaja luego de que Australia, su gran rival en la candidatura, se retiró del proceso de licitación.

Según consignó el portal Livescore la fecha de tope que propuso la FIFA para postularse al gran evento del fútbol mundial finalizó este martes y el país de Medio Oriente fue el único que envió la solicitud.

Fue Football Australia, el organismo encargado de la actividad en el país oceánico, el que a través de un comunicado señalaron que: "Hemos explorado la oportunidad de presentar una candidatura para organizar la Copa Mundial de la FIFA y, teniendo en cuenta todos los factores, hemos llegado a la conclusión de no hacerlo para la competición de 2034".

"En cambio, creemos que estamos en una posición sólida para albergar la competición internacional femenina más antigua del mundo, la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, y luego dar la bienvenida a los mejores equipos del fútbol mundial para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029", agregan en su publicación.

A su vez, el ministro saudí de Deportes Abdulaziz bin Turki Al Faisal expresó a través de un comunicado de la agencia de prensa que: "Organizar una Copa del Mundo en 2034 nos ayudaría a lograr nuestro sueño de convertirnos en una nación líder en el deporte mundial y marcaría un hito importante en la transformación del país".

