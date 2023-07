¡Bombazo! Aseguran que Sadio Mané será compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Un bombazo está a punto de producirse en el mercado de fichajes internacional, ya que el senegalés Sadio Mané está a una firma de convertirse en compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita.

Según informó el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, es un hecho la transferencia porque ya hay acuerdo entre las partes, es decir, el elenco árabe, Bayern Munich y el jugador.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD