"Chiqui" Tapia celebró los títulos mundiales de Sudamérica y lanzó irónico dardo a Mbappe

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aprovechó el triunfo de Uruguay en el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina para destacar los títulos conseguidos por los países de Conmebol y lanzó un particular dardo irónico al francés Kylian Mbappé, quien había ninguneado al fútbol sudamericano.

"Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y Olímpico", escribió Tapia en Twitter, antes de lanzar la ironía.

"¿Pero cómo? Si Mbappe dijo que en Sudamérica no había nivel", remató el "Chiqui", desatando una ola de comentarios y miles de réplicas en la red social.

