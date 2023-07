Conmoción por el fallecimiento del exfutbolista Luis Suárez

El futbolista español Luis Suárez Miramontes, leyenda del fútbol y Balón de Oro, falleció hoy en la ciudad de Milán (norte) a los 88 años de edad, según anunció Inter de Milán, el club para el que jugó y que entrenó durante años, aunque después se sumaron a las condolencias Real Madrid, Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol y la Serie A.

"El futbolista perfecto que, con su talento, ha inspirado a generaciones. Adiós, Luisito", escribió el equipo en sus redes sociales.

Suárez (La Coruña, 1935) llegó a Milán para jugar en el Inter en la temporada 1961/1962 y acabó quedándose a vivir en la ciudad hasta el final de sus días.

El futbolista se convirtió en el primer español en ganar un Balón de Oro, en 1960, una gesta que no se repetiría hasta que Alexia Putellas se hiciera con sus dos esferas doradas en 2021 y 2022.

"Luisito" Suárez, hermano del también futbolista José Suárez Miramontes, fue considerado una de las figuras más destacadas del fútbol español en el siglo pasado.

Luisito Suárez, culer from 1954 to 1961, was a key player for Barça in the second half of the 1950s and won the Ballon d'Or in 1960.https://t.co/eZ1pGjx1Gc