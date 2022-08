Dani Alves viajó con Pumas para enfrentar a FC Barcelona y despedirse del Camp Nou

El brasileño Dani Alves viajó este martes con la delegación de Pumas a la ciudad de Barcelona para jugar por el Trofeo Joan Gamper, duelo donde el lateral espera decir su último adiós al estadio que lo acogió durante sus años como "blaugrana".

"La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme", dijo el lateral derecho a TUDN, quien además explicó sus recientes vivencias con Barcelona.

"Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede?, nada, ciao. No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por seis meses y los cumplí", indicó.

El mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 ganó 23 títulos con Barcelona durante dos periodos en el club (2008-2016 y 2021-2022), entre ellos tres ediciones de la Champions League, y volverá a encontrarse con la fanaticada "culé" tras su salida de la escuadra catalana en el último mercado europeo.