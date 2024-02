¡Descontrolado! Beccacece explotó contra el árbitro por un gol anulado a Elche

En su partido por la fecha 27 de la Segunda División española, el técnico argentino Sebastián Beccacece destacó con su explosivo reclamo contra el árbitro por un gol anulado a Elche en el inicio contra Eibar.

En el minuto 16 se cobró falta de Mourad El Ghezouani sobre el arquero rival al robarle el balón para que Nicolás Fernández marcara. En eso el otrora asistente técnico de La Roja ingresó a la cancha descontrolado, siendo necesaria la contención de un ayudante.

Algunos hinchas en redes sociales recordaron hechos similares que ocurrieron en el equipo en pasadas temporadas. "No hice nada para que me expulsara, por eso reaccioné de esa manera. Lo único que le dije fue que parara de sacar tarjetas y me dolió que respondiera así", señaló el exUniversidad de Chile en rueda de prensa tras el 0-0 final.

