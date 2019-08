Didier Drogba será candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil

El destacado ex delantero Didier Drogba se postulará a la presidencia de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil para las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año.

El mundialista en 2006, 2010 y 2014 ya tomó la decisión, según informó el medio francés L'Equipe, luego que durante los últimos meses manifestó su intención.

De hecho, el ex delantero de Chelsea ya señaló hace un tiempo que "es algo que me interesa. Quiero involucrarme más. Pienso más y más al respecto. Conozco el fútbol marfileño, he jugado en la selección durante años y últimamente he invertido en él".

De igual forma, el ex atacante no competirá solo, ya que Bonaventure Kalou, ex jugador del PSG y actual alcalde de Vavoua, asoma como uno de sus adversarios en esta lucha por tomar la posta de un cargo que actualmente ocupa Augustin Sidy Diallo.