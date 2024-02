El día que Andrea Bocelli cantó en la ceremonia de campeón de Leicester City

El cantante y músico italiano Andrea Bocelli se presentará este lunes en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, y en el mundo del fútbol bien es recordada su presencia en la ceremonia del histórico título de Leicester City en la Premier League.

El connotado artista nacido en Italia le había prometido a su compatriota Claudio Ranieri, en ese entonces técnico de los "Zorros", que cantaría en la jornada de premiación si su equipo lograba proclamarse campeón de la máxima categoría del fútbol inglés de la temporada 2015-16.

A estadio lleno con 33 mil hinchas en las tribunas del King Power Stadium, Bocelli interpretó "Nessun Dorma" y "Time To Say Goodbye", acompañado de Ranieri y con un gran ambiente entre los festejos de los jugadores y los propios hinchas de Leicester.

Andrea Bocelli abrirá este lunes la jornada en el Festival de Viña, desde las 21:20 horas de nuestro país.

- El día que Bocelli cantó para Leicester City en los festejos de su histórico título:

Goosebumps 🦊



Three years ago, Andrea Bocelli serenaded @LCFC on the day they lifted the Premier League trophy! pic.twitter.com/ls5Ev0AEux