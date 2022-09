El extraño comportamiento del youtuber Speed en un partido de beneficencia

Un extraño comportamiento tuvo el youtuber Speed en un partido de beneficencia disputado en Inglaterra, en el que intentó jugar como Cristiano Ronaldo, pero terminó llamando la atención por otros motivos.

De partida, su nivel no fue el óptimo, no obstante, su histrionismo llamó la atención y se robó la película, con espectaculares barridas y con celebraciones cuando cortaba a rivales.

Además, anotó un gol, que festejó con todo, el cual fue anulado y le significó tarjeta amarilla por sacarse la camiseta. En respuesta, Speed le "pegó" con la camiseta al árbitro en la espalda.

También imitó la "palomita" de Robin Van Persie en el Mundial de Brasil 2014 y simuló que lloraba en una entrevista al borde de la cancha. ¡Un show!

Speed takes KSI out after just 16 seconds 😂pic.twitter.com/OX2bn9zZ38 — SPORTbible (@sportbible) September 24, 2022

Speed highlights against Sideman FCpic.twitter.com/X4xZkj2X70 — Troll Football (@TrollFootball) September 24, 2022

This is the best video of 2022.

pic.twitter.com/R3qEWZtTM0 — Hajir🇸🇪 (@HajirFT) September 24, 2022

iShowSpeed wasn’t happy about losing against the Sidemen 🤣 pic.twitter.com/6Teiai7ARH — SPORTbible (@sportbible) September 24, 2022