El fútbol inglés vivirá un histórico cambio desde la próxima temporada

Un histórico cambio se vivirá en el fútbol inglés, ya que la Copa FA (segundo torneo en importancia de ese país) eliminará en la próxima temporada sus "replay" desde los octavos de final hacia adelante , lo que consistía en un partido adicional (en campo rival) en caso de empate.

La explicación desde el organismo rector del balompié de Inglaterra, fue el aumento de partidos internacionales en "competencias UEFA ampliadas".

El director ejecutivo de la English Football League (EFL/organizadores desde la segunda división hasta la cuarta inglesa) se mostró en desacuerdo: "Esto representa otra fuente de ingresos tradicional perdida para los clubes de EFL, en un momento en que la brecha financiera entre los clubes más grandes y los que están más abajo en la pirámide está creciendo más que nunca".

De todas maneras, la FA y la Premier League llegaron a un acuerdo 33 millones de libras esterlinas (más de 39.000 millones de pesos chilenos), de los cuales la Primera División inglesa aportará con un fondo para estadios de las categorías inferiores.

FA statement on changes to the Emirates FA Cup