Equipo alemán perdió 37-0 por miedo de sus jugadores a contagiarse de Covid-19

SG Ripdorf / Molzen II, equipo de la undécima división de Alemania, sufrió una estrepitosa derrota de 37-0 frente a Holdenstedt II por miedo a contagiarse de coronavirus, debido a que sus rivales habían tenido un contacto estrecho con un contagiado.

La insólita caída de este equipo se dio un muy extraño contexto, ya que solo presentaron siete jugadores y todos se quedaron parados, luego de que se enteraron que sus contrincantes jugaron hace pocos días un encuentro frente a Ebstorf II, el cual informó poco después un caso positivo.

Es por esto que SG Ripdorf / Molzen II pidió la suspensión del partido, el cual no fue concedido porque Holdenstedt II solo arrojó negativos en sus exámenes, por lo que decidieron presentarse únicamente para evitar una multa de 200 euros.

Tras el compromiso, el vicepresidente del club Patrick Ristow dijo a ESPN que "los jugadores del Holdenstedt no entendían qué ocurría, pero no queríamos arriesgar nada. Durante el resto del partido, nuestros jugadores regresaron al campo pero se quedaron parados. No existe una solución perfecta y tomamos esta decisión, pero no le deseamos ningún daño a Holdenstedt".