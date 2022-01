Erling Haaland reveló su top 3 de futbolistas en el 2021

Erling Haaland, delantero noruego y goleador de Borussia Dortmund, no votó para los premios The Best al no ser el capitán de su selección, pero dio a conocer a quiénes considera que fueron los mejores jugadores durante el pasado año 2021.

"Si fuera por el año pasado diría Lewandowski. Sí, Lewandowski número uno. Y después, para mí, Benzema, que también ha estado fantástico. Pero también lo diría de Messi, que ha estado sobresaliente. Por lo que Benzema y Messi compartirían el segundo y tercer puesto", dijo al medio Viaplay de su país.

Haaland actualmente es el tercer máximo goleador de la Bundesliga con 16 anotaciones, posicionándose detrás de Robert Lewandowski de Bayern Múnich (23 goles) y Patrik Schick, compañero de Charles Aránguiz en Bayer Leverkusen (18 tantos).

En cuanto a los premios, Lionel Messi ganó el último Balón de Oro de la revista France Football, en un resultado no excento de polémica. Lewandowski, en tanto, se llevó el FIFA The Best.