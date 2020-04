Ex dirigido por José Mourinho en Porto: Me dijo que solo puedo ser un retrasado mental

El ex jugador portugués Cándido Costa reveló una curiosa anécdota que vivió con el entrenador José Mourinho cuando ambos coincidieron en FC Porto.

El retirado deportista contó que quiso dejar el equipo en medio de la temporada por los pocos minutos que había disputado hasta ese momento, lo que a la larga le impidió celebrar importantes títulos con los "Dragones Azules".

Costa, entonces de 21 años, se acercó a "The Special One" para pedirle que lo dejara salir. "Fui un estúpido. Era muy querido por los hinchas, tenía ese privilegio. Era importante en la Sub 21 de Portugal, pero apenas tenía minutos en el Porto. Me senté con Mourinho y le dije que me dejaran salir. Me dijo: 'Solo puedes ser un retrasado mental'", afirmó.

El otrora lateral agregó que "yo quería jugar porque había tenido dos temporadas buenas en el Porto y pensé que era un momento decisivo de mi carrera. Terminé yéndome y cuando regresé Mourinho ya se había ido al Chelsea".

Costa se fue a préstamo a Vitória Setubal y Derby County en el mismo período que FC Porto obtuvo el título nacional y luego la Champions League bajo las órdenes de Mourinho.