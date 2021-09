Ex pareja contó desagradable episodio con Mario Balotelli: La echó de su casa con la Policía

La ex pareja del delantero italiano Mario Balotelli Raffaella Fico reveló un polémico episodio que vivió durante su relación con el mediático jugador, que en la actualidad milita en Adana Demirspor.

La mujer, que compartió un tiempo considerable con el ex seleccionado de la "Azzurra", reveló la situación en Gran Hermano, donde dio a conocer que su relación con el futbolista "estaba demasiado cargada. Yo lo perdoné".

"Mario era un amor que todo lo abarcaba, es un muchacho muy profundo que en el transcurso de su vida ha tenido problemas para hacer que parezca lo que no es. Yo tenía 21 años cuando lo conocí, no fue amor inmediato a primera vista. Mario me cortejó tanto, en la primera cita me regaló rosas rojas", dijo.

En medio de sus declaraciones, comentó que un día en que lo fue a visitar a su casa, él "estaba con amigos, su hermano y su madre. No abrió -la puerta- y llamó a la policía".

"Salí con la policía y mi pequeña. Estaba destrozada", agregó, para luego contar que perdonó a Balotelli porque en ese momento "éramos jóvenes y los dos cometimos muchos errores".