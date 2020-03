Ex técnico de Unión La Calera fue acusado de cobrarle a los jugadores

Una dura acusación se conoció este martes, luego que el ex jugador uruguayo Marcelo Sosa acusó al ex técnico de Unión La Calera, Leonardo Ramos, de cobrarle dinero a los futbolistas para poder jugar.

Según contó el "Pato" los hechos habrían ocurrido cuando ambos coincidieron en Danubio de Uruguay.

"De Danubio un poco me fui y un poco me sacaron. Se me terminó el contrato en su momento y nadie decidió renovar. Tuve problemas con Leo Ramos porque pedía plata a los jugadores para jugar", contó Sosa en diálogo con Radio Sport 890.

"En una comida de fin de año hablamos y el argentino Leonardo Carboni dijo que él cobraba en dólares y que 3.000 se los daba a Ramos para poder jugar", añadió tras ser consultado si tenía pruebas para sustentar su denuncia.

Ramos estuvo en Chile dirigiendo al cuadro "cementero" desde febrero a mayo de 2016, donde dejó el cargo por malos resultados.