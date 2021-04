Faustino Asprilla eligió a un DT chileno como el "peor y más perverso" que tuvo en su carrera

El legendario delantero colombiano Faustino Asprilla eligió a un chileno como el peor entrenador que tuvo en su carrera, al contar una anécdota que vivió cuando pasó por Atlante de México.

El futbolista recordó a Carlos Reinoso y reveló que durante uno de los campeonatos del 2001, "si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban del 'playoff'".

A los 10 minutos perdían 2-0 y luego, cuando terminó el primer tiempo, "yo veo que él -Reinoso- entra al camarín, pero no entra a explicar qué teníamos que mejorar".

"No, entra y les dice a los jugaores más jóvenes, si no hacen otro gol, usted, usted y usted se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y perdemos 3-0", contó a la cadena ESPN.

"Entonces yo hablé con los 'pelaos' y les dije: no, no, no, ¿ustedes es que son pendejos?, no vayan a hacer eso, caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto", continuó el ex U. de Chile.

"Yo no puedo creer que yo tenga un entrenador que mande a los jugadores a que se hagan expulsar. Es lo mas malo, es perverso, es lo más malo que me pasó como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No le aprendí absolutamente nada, no sabe nada, ese man está loco", completó.