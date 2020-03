Felipe Melo contó plan para enfrentar a Messi: Pegarle patadas una vez cada uno e ir rotando

El brasileño Felipe Melo, que actualmente milita en Palmeiras, reveló cuál era el plan que tenían en la selección de su país cuando enfrentaban a Argentina y particularmente a Lionel Messi.

"Messi es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos 'tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando'", manifestó el volante de corte.

"Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo", agregó.

En esa línea, Melo estimó que Messi es el mejor de la historia y sostuvo sobre eso que "yo no puedo decir nada de Pelé porque no lo vi jugar. Y de Maradona tengo el recuerdo del Mundial del '90 cuando le ganaron a Brasil con el gol de Caniggia. También la gente en Brasil dice que Zico es mejor que todos, pero yo la primera vez que lo vi jugar fue en su despedida, en el Maracaná".

"Entonces, no puedo decir que Pelé, Maradona o Zico son fenómenos para mí. Yo vi jugar a Messi y es increíble. Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer cinco goles, pero Messi hace esos cinco goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo", concluyó.