Futbolista fue suspendido por "volcar una mesa llena de pollo y arroz en el vestuario"

El futbolista venezolano Josef Martínez fue castigado por una insólita conducta en el camarín de Atlanta United, en el último duelo ante Portland Timbers del chileno Felipe Mora.

La Major League Soccer le dio un partido al delantero de la selección "llanera" y la prensa local informó que se debió a "volcar una mesa llena de pollo y arroz en el vestuario".

El compromiso que se perderá es contra Toronto, en casa, y podrá regresar en la visita a Florida para enfrentar a Orlando City.

Reporting w/@FelipeCar here: Josef Martinez has been suspended from #ATLUTD for a week for, among other things, flipping over a table full of chicken and rice in the locker room. On @TheAthleticSCCR: https://t.co/CpxYFy0Krs