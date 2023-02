Futbolistas rusos y ucranianos protagonizaron violentos incidentes en un hotel turco

Futbolistas rusos y ucranianos se enzarzaron en una pelea en un hotel de la ciudad turca de Antalia, donde transcurre su pretemporada invernal, según informó l diario ruso Sport-Express.

La trifulca tuvo lugar en el hotel Royal Seginus, donde se hospedan estos días los jugadores de Shinnik ruso, que juega en la segunda división, y Minái ucraniano, que milita en la división de honor.

Según fuentes rusas, la pelea arrancó cuando los ucranianos intentaron a obligar a un miembro del club ruso a cantar el himno de su país, tras lo que atacaron a un futbolista de Shinnik en el ascensor.

En cambio, fuentes ucranianas explican que el origen del altercado fue el comportamiento fuera de lugar con el personal del hotel de un ruso que había consumido demasiado alcohol, lo que provocó la reacción de los jugadores de Minái.

A la riña inicial se sumaron varios jugadores de Shinnik, por lo que la pelea acabó convirtiéndose en una batalla campal, en la que varios futbolistas acabaron magullados.

Los futbolistas fueron separados tanto por miembros del equipo técnico de los clubes como por el personal del hotel.

Minái pidió expresamente no hospedarse en el mismo hotel que otros equipos rusos, pero el terremoto que sacudió el país obligó a varios clubes a compartir hospedaje.

Tras el conflicto, los dirigentes de Shinnik decidieron abandonar el edificio y trasladar a sus jugadores a otro hotel por motivos de seguridad.

En enero pasado, según la prensa rusa, ell ucraniano Danil Sikan golpeó a un turista ruso en estado ebrio en Turquía después de que éste le gritara: "¡Gloria a Rusia!".

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X