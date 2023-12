Gabriel Milito: Tengo ganas de trabajar, pero no una obsesión

Gabriel Milito, entrenador argentino y uno de los nombres que asomaron en la carpeta de Colo Colo, se refirió a su situación como agente libre y contó algunos detalles sobre su inactividad desde el pasado agosto.

"Me fui de Argentinos Juniors por lo que expliqué (en su momento). Estaba muy cansado y sentía que los jugadores necesitaban otra persona adelante, nada más", explicó en conversación con el medio trasandino La Nación.

"Tengo ganas de trabajar, pero no tengo la obsesión por trabajar. Tiene que ser un proyecto, como nació lo de Argentinos. Tengo que sentirlo. Por supuesto que tengo ganas de trabajar, pero debe ser algo que realmente me conmueva. Puede ser en Argentina o afuera, no pasa por ahí", añadió.

Sobre su visión del fútbol, Milito indicó que "jugando me lo tomaba de una manera, y entrenando lo hago con la misma pasión, pero es una tarea muy diferente. Ya no tenés el desgaste físico, pero sí el mental".

"Mentalmente es agotador. Como jugador sabía que el fusible era el técnico, y ahora hace años que sé que yo soy el fusible. Es mucho más estresante ser entrenador", reflexionó antes de contar una delicada situación por la carga como técnico.

"Tras dejar a Independiente como entrenador, en 2016, a los dos o tres meses no me sentía del todo bien, fui al médico, me hicieron análisis y saltó que era diabético, sin ningún antecedente. Fue una diabetes que apareció por estrés. Es una diabetes tipo 1, totalmente controlada. Después, estoy sano, sin problemas gracias a Dios, más allá de algunos rumores que estuvieron dando vueltas últimamente", contó el exzaguero de Barcelona.

Desde la prensa argentina, indicaron que Milito se dará un receso hasta mediados de 2024 para seguir con su carrera como estratega, lo que complica algún acercamiento desde el Estadio Monumental.