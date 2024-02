Insólito: Besiktas rescindió el contrato a un jugador por usar una app de citas

El club turco Besiktas captó atención internacional por el despido del delantero Emirhan Delibas por los cuestionamientos al usar una aplicación de citas.

Los fanáticos de las "águilas negras" criticaron al joven futbolista por su presencia en Bumble, plataforma similar a Tinder, principalmente por usar indumentaria del equipo en su fotografía de perfil. Las capturas de pantalla para presionarlo se esparcieron por internet.

La escuadra albinegra emitió un breve comunicado sin dar explícitamente las razones de su salida, aunque el propio jugador de 21 años dio detalles. De todas formas, Besiktas le deseó suerte para el futuro.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024

La versión del futbolista

El jugador explicó algunos detalles de la situación. "Me inquietó la idea de que estaba causando daño a la comunidad de Beşiktaş, y más precisamente a mi club, debido a la falta de respeto mostrada hacia mí a lo largo de los años y la percepción crítica a mi vida privada. Por eso pensé que sería mejor reunirnos y rescindir nuestro contrato de mutuo acuerdo", dijo al portal Trasnfermarkt.

Delibas señaló que ante los cuestionamientos en redes sociales "realmente no quería que mi club sufriera más daños por mi culpa" y espera dejarun aporte económico con un traspaso, junto con "ser recordado por el fútbol que jugué".

"No quiero hablar más de este tema. De ahora en adelante, quiero enorgullecer a quienes me apoyan y aman dando mi respuesta en el campo. He estado expuesto a este tipo de percepciones desde muy joven y creo que no pude gestionar este proceso correctamente", cerró.

Además, Delibas dejó unas palabras en sus historias de Instagram sobre "los rumores infundados que han estado circulando últimamente".

"Rechazo las calumnias realizadas por cuentas falsas y me gustaría afirmar que mi lealtad hacia el equipo no puede ser cuestionada. Besiktas es una responsabilidad para mí. Su amor y apoyo siempre han sido mi mayor motivación", escribió.