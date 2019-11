La agenda de los amistosos internacionales en la fecha FIFA de noviembre

Esta semana comienza la fecha FIFA de noviembre, la última del año, en la cual la selección chilena enfrentará a Perú el martes 19 y tendrá su apretón final, al igual que el resto de los sudamericanos, de cara a las clasificatorias mundialistas para Qatar 2022, que comienzan en marzo próximo.

Además, ealgunas selecciones europeas también aprovecharán sus jornadas libres en las eliminatorias para la Eurocopa de 2020.

Revisa la agenda de los encuentros amistosos de la fecha FIFA de noviembre:

Jueves 14 de noviembre

Bulgaria vs. Paraguay, 14:00 horas.

Ecuador vs. Trinidad y Tobago, 21:00 horas.

Perú vs. Colombia, 22:30 horas.

Viernes 15 de noviembre

Brasil vs. Argentina, 14:00 horas.

Hungría vs. Uruguay, 15:00 horas.

Irlanda vs. Nueva Zelanda, 16:45 horas.

Lunes 18 de noviembre

Argentina vs. Uruguay

Martes 19 de noviembre

Japón vs. Venezuela, 08:20 horas.

Panamá vs. Bolivia, Por definirse

Brasil vs. Corea del Sur, 10:30 horas.

Arabia Saudita vs. Paraguay, 14:00 horas.

Croacia vs. Georgia, 14:00 horas.

Ecuador vs. Colombia, 22:00 horas.

Perú vs. Chile, 22:30 horas.