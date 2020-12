La agenda internacional para la última semana del 2020

Este semana nos despedimos del 2020 con una agenda recargada de fútbol en todo el mundo. Las ligas española e inglesa se robarán toda la atención aunque en Bolivia y Argentina la acción tampoco se detendrá por las fiestas de fin de año.

Revisa acá la programación:

Lunes 28 de diciembre

Liga inglesa

Crystal Palace vs. Leicester, 12:00 horas.

Chelsea vs. Aston Villa, 14:30 horas

Everton vs. Manchester City, 17:00 horas.

Copa Diego Maradona de Argentina

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba, 17:10 horas.

Vélez Sarsfield (Pablo Galdames) vs. Estudiantes, 19:20 horas.

Argentinos Juniors vs. Independiente (Pedro Pablo Hernández), 19:20 horas.

Colón vs. Banfield, 21:30 horas.

Gimnasia vs. Talleres, 21:30 horas.

Martes 29 de diciembre

Liga española

Sevilla vs. Villareal, 13:00 horas.

FC Barcelona vs. Eibar, 15:15 horas.

Cádiz vs. Real Valladolid (Fabián Orellana), 17:30 horas.

Levante vs. Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini), 17:30 horas.

Liga inglesa

Brighton vs. Arsenal, 15:00 horas.

Burnley vs. Sheffield, 15:00 horas.

Southampton vs. West Ham United, 15:00 horas.

West Bromwich vs. Leeds United (Marcelo Bielsa), 15:00 horas.

Manchester United vs. Wolverhampton, 17:00 horas.

Copa Diego Maradona de Argentina

Aldosivi vs. Rosario Central, 17:10 horas.

Unión vs. Lanús, 19:20 horas.

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo, 21:30 horas.

Liga boliviana

Oriente Petrolero vs. Palmaflor (Claudio Santis), 18:00 horas.

Miércoles 30 de diciembre

Liga española

Granada vs. Valencia, 13:00 horas.

Atlético de Madrid vs. Getafe, 15:15 horas.

Celta de Vigo vs. Huesca, 15:15 horas.

Elche vs. Real Madrid, 17:30 horas.

Liga inglesa

Tottenham vs. Fulham, 15:00 horas.

Newcastle vs. Liverpool, 17:00 horas.

Copa de Brasil

América Mineiro vs. Palmeiras (Benjamín Kuscevic), 21:30 horas.

Sao Paulo vs. Gremio (César Pinares), 21:30 horas.

Jueves 31 de diciembre

Liga española

Athletic de Bilbao vs. Real Sociedad, 10:00 horas.

Osasuba vs, Alavés, 12:15 horas.

Liga boliviana

San José vs. Palmaflor (Claudio Santis), 18:00 horas.

Viernes 1 de enero

Liga inglesa

Everton vs. West Bomwich, 14:30 horas.

Manchester United vs. Aston Villa, 17:00 horas.