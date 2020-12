La agenda televisiva del fútbol internacional para este fin de semana

Este fin de semana continúa la acción en las principales ligas del mundo, con atractivos duelos y con actividad para los mejores jugadores del mundo.

Revisa dónde y a qué horas ver los principales duelos del fútbol internacional:

Viernes 4 de diciembre

Liga española

Athletic de Bilbao vs. Celta de Vigo. 17:00 horas - ESPN

Sábado 5 de diciembre

Premier League

Burnley vs. Everton. 09:30 horas - ESPN 2

Manchester City vs. Fulham. 12:00 horas - ESPN 2

West Ham vs. Manchester United. 14:30 horas - ESPN Play

Chelsea vs. Leeds United. 17:00 horas - ESPN 3

Liga española

Levante vs. Getafe. 10:00 horas - DirecTV

Sevilla vs. Real Madrid. 12:15 horas - DirecTV

Atlético de Madrid vs. Real Valladolid. 14:30 horas - ESPN

Cádiz vs. FC Barcelona. 17:00 horas - ESPN 2

Serie A

Spezia vs. Lazio. 11:00 horas - ESPN Play

Juventus vs. Torino. 14:00 horas - ESPN 2

Inter (Arturo Vidal y Alexis Sánchez) vs. Bologna (Gary Medel). 16:45 horas - ESPN

Bundesliga

FC Bayern vs. RB Leipzig. 14:30 horas - OneFootball APP

Eredivisie

Ajax vs. Twente. 16:00 horas - Fox Sports 2

Ligue One

Montpellier vs. PSG. 17:00 horas - ESPN Play

Copa Diego Maradona

Arsenal vs. Racing (Eugenio Mena, Gabriel Arias, Marcelo Díaz). 17:10 horas - TyC Sports

Patronato vs. Vélez (Pablo Galdames). 19:20 horas. TyC Sports

Domingo 6 de diviembre

Serie A

Hellas Verona vs. Cagliari. 08:30 horas - ESPN

AS Roma vs. Sassuolo. 11:00 horas - RAI

Parma vs. Benevento. 11:00 horas - ESPN Play

Udinense vs. Atalanta. 11:00 horas - ESPN 2

Crotone (Luis Rojas) vs. Napoli. 14:00 horas - ESPN

Sampdoria vs. AC Milan. 16:45 horas - ESPN

Premier League

West Bromwich vs. Crystal Palace. 09:00 horas - ESPN 2

Sheffield United vs. Leicester City. 11:15 horas - ESPN

Tottenham vs. Arsenal. 13:30 horas. ESPN 2

Liverpool vs. Wolves. 16:15 horas. ESPN 2

Liga de España

Granada vs. Huesca. 10:00 horas - ESPN Play

Osasuna vs. Real Betis (Manuel Pellegrini y Claudio Bravo). 12:15 horas - DirecTV

Villarreal vs. Elche. 14:30 horas. DirecTV

Alavés vs. Real Sociedad. 17:00 horas - DirecTV

Bundesliga

Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz). 14:00 horas. OneFootball APP

Copa Diego Maradona

Independiente vs. Defensa y Justicia. 17:10 horas - TyC Sports

Newell's vs. Lanús. 21:30 horas - TyC Sports