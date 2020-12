La agenda televisiva del fútbol internacional para este fin de semana

Este fin de semana continúa la acción en las principales ligas del mundo, con atractivos duelos y con actividad para los chilenos en el exterior y los mejores jugadores del orbe.

Revisa la programación y dónde ver los partidos junto a AlAireLibre.cl.

Viernes 11 de diciembre

Premier League

Leeds United vs. West Ham. 17:00 horas - ESPN 2

Serie A

Sassuolo vs. Benevento. 16:45 horas - ESPN

Liga española

Real Valladolid vs. Osasuna. 17:00 horas - ESPN 3

Sábado 12 de diciembre

Premier League

Wolves vs. Aston Villa. 09:30 horas - ESPN 2

Newcastle vs. West Bromwich. 12:00 horas - ESPN 2

Manchester United vs. Manchester City. 14:30 horas - ESPN 2

Everton vs. Chelsea. 17:00 horas - ESPN

Serie A

Crotone vs. Spezia Calcio. 11:00 horas - ESPN Play

Torino vs. Udinese. 14:00 horas - ESPN 3

Lazio vs. Hellas Verona. 16:45 horas - RAI

Liga francesa

Olympique de Marsella vs. Monaco (Guillermo Maripán). 13:00 horas

Liga holandesa

Ajax vs. PEC ZWolle. 16.00 horas - Fox Sports 2

Liga española

Valencia vs. Athletic de Bilbao. 10:00 horas - ESPN 3

Getafe vs. Sevilla. 12:15 horas - DirecTV

Huesca vs. Alavés. 14:30 horas - DirecTV

Real Madrid vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas - ESPN 2

MLS - FINAL

Columbus Crew vs. Seattle Sounders. 22:30 horas - ESPN 3

Domingo 13 de diciembre

Serie A

Cagliari vs. Inter de Milán. 08:30 horas - ESPN 2

Napoli vs. Sampdoria. 11:00 horas - ESPN Play

Atalanta vs. Fiorentina (Erick Pulgar). 11:00 horas - ESPN 3

Bologna (Gary Medel) vs. AS Roma. 11:00 horas - ESPN Play

Genoa vs. Juventus. 14:00 horas - ESPN

AC Milan vs. Parma. 16:45 horas - ESPN

Premier League

Southampton vs. Sheffield United. 09:00 horas - ESPN 3

Crystal Palace vs. Tottenham. 11:15 horas - ESPN 2

Fulham vs. Liverpool. 13:30 horas - ESPN 2

Arsenal vs. Burnley. 16:15 horas - ESPN Play

Leicester City vs. Brighton. 16:15 horas - ESPN Play

Liga española

Real Sociedad vs. Eibar. 10:00 horas - ESPN Play

Real Betis (DT. Manuel Pellegrini y Claudio Bravo) vs. Villarreal. 12:15 horas - DirecTV

Elche vs. Granada. 14:30 horas - DirecTV

FC Barcelona vs. Levante. 17:00 horas - DirecTV

Bundesliga

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Hoffenheim. 14:00 horas - Marca Claro

Liga brasileña

Flamengo (Mauricio Isla) vs. Santos. 16:00 horas - Globo Internacional

Liga francesa

PSG vs. Olympique de Lyon. 17:00 horas - DirecTV

Liga mexicana

Club León (Jean Meneses) vs. Pumas UNAM. 23:30 horas - Marca Claro