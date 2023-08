La imagen de Samuel Eto'o con varios kilos de más que llamó la atención

El astro camerunés Samuel Eto'o llamó la atención durante el pasado fin de semana al participar en un partido amistoso de beneficencia y a favor de las víctimas por la guerra en Ucrania.

Esto porque al jugador se le vio un impactante cambio físico, que no dejó indiferente a quienes vieron una fotografía difundida en redes sociales.

De todas maneras, el exfutbolista de FC Barcelona e Inter de Milán mostró un buen desempeño en el partido que se realizó en Stamford Bridge.

Samuel Eto'o participated in a charity match to help Ukraine. 💫 pic.twitter.com/Pv4RCgKL77