Lewandowski recordó al peruano Carlos Zambrano: Lo único que quería era romperme la pierna

El polaco Robert Lewandowski recordó una llamativa anécdota en la que enfrentó al peruano Carlos Zambrano, haciendo referencia al temperamento del actual jugador de Boca Juniors en algunos partidos.

El artillero que milita actualmente en FC Barcelona contó al sitio polaco Kwartalnik Sportowy cuando le tocó tener de rival al zaguero sudamericano durante su etapa en la Bundesliga alemana. "Había un jugador llamado Zambrano, de Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería era romperme las piernas. Ni siquiera estaba mirando la pelota", relató.

"Me molestó que el árbitro no viera eso. A los defensores muchas veces se les permite hacer más que a los delanteros, no es una lucha igualitaria", se quejó.

Así mismo, Lewandowski comentó que: "España se aprecian más las jugadas técnicas. En la Bundesliga, el foco siempre está en el orden, la intensidad y ganar los partidos. Aquí, cada pequeño truco técnico o regate es valorado".