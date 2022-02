Lewandowski sobre Mbappé y Haaland: No los imagino igualando a Messi o Cristiano

Kylian Mbappé y Erling Haaland se perfilan como los sucesores de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en cima del fútbol mundial, pero Robert Lewandowski, último ganador del premio FIFA The Best, cree que están lejos de alcanzar lo realizado por los ex Barcelona y Real Madrid.

"No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol internacional como lo han hecho Messi y Cristiano Ronaldo durante los últimos 12 años", dijo el polaco a la revista France Football.

Agregó que tanto el argentino como el portugués "han ganado todos los títulos que hay para ganar y han entrado en la historia, pero creo que en los próximos 10 años habrá múltiples jugadores compitiendo por ser los mejores del mundo".

Respecto al juego de los jóvenes valores de PSG y Borussia Dortmund, "Lewy" indicó que "tienen habilidad, eso está claro, pero quién sabe si en los próximos dos o tres años otros jóvenes delanteros no se revelarán a su vez y se colocarán a su altura".

Según el portal escpecializado Trasnfermarkt, Mbappé y Haaland son los jugadores más caros del planeta, con un valor aproximado de 160 y 150 millones de euros respectivamente.

El francés enfrentará con Paris Saint-Germain a Real Madrid por octavos de Champions League, y el noruego, junto al Dortmund se medirá ante Rangers de Escocia por la ronda eliminatoria preliminar de la Europa League.