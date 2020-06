Loris Karius: A algunos les gusta recordarme los errores contra Real Madrid

El portero alemán Loris Karius, recordado por sus dos fatídicos errores ante Real Madrid en la final de la Champions League 2017-2018, aseguró que la gente le recuerda siempre ese encuentro y que no entiende la verdadera razón de sus fallos.

En conversación con Tansfermarkt, Karius señaló que "desde la final de la Champions, a algunas personas les gusta lo de recordarme todo el tiempo los errores y están quienes no entienden o no quieren creer que fue por una lesión en la cabeza", recordando un codazo que le propinó Sergio Ramos antes de sus equivocaciones.

Además, el meta aseguró que por el momento pretende quedarse en Liverpool, tras su regreso de préstamo de Besiktas, ya que no existe alguna propuesta que le llame la atención para partir.

"Para cambiar de club tengo que ir a un lugar donde sepa que voy a jugar. No tiene sentido decir: 'Me voy del Liverpool a un club para ser suplente'. Antes que nada, el club tiene que atraerme y es por eso que no estoy desesperado en buscar mi próximo destino", cerró.