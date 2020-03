Los mejores documentales deportivos para enfrentar la cuarentena por el coronavirus

Las plataformas online ofrecen una gran variedad de documentales deportivos para enfrentar la cuarentena por el brote de coronavirus que afecta al país y a gran parte del mundo.

En AlAireLibre.cl te dejamos una selección con el contenido más destacado que está disponible en la web.

- Maradona by Kusturica (Youtube)

- Senna (Netflix)

- Facing Ali (Netflix)

- Icaro (Netflix)

- Fangio (Netflix)

- Diego Maradona (HBO)

- All or Nothing (Amazon Prime)