Mauro Icardi rompió el silencio tras las versiones de separación con Wanda Nara

El delantero de PSG Mauro Icardi salió al paso de las versiones que hablan de un supuesto divorcio de su esposa, Wanda Nara, y aseguró que los rumores de la prensa son falsos.

"No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", escribió Icardi en un posteo en Instagram donde etiquetó a Nara y donde además incluyo el emoji de un corazón.

No fue el único movimiento mediático que hizo Icardi para intentar dispersar los rumores de crisis apenas horas después que comenzara a circular la versión de su separación, dado que mostró en su Instagram la nueva versión de sus botines con un detalle clave: llevan impregnados el nombre "Wanda 10" en uno de sus costados, además del nombre de los cinco hijos que tiene Nara (tres con Maxi López y dos con Icardi).

Los rumores de separación surgieron al mismo tiempo que el delantero cumplía con sus obligaciones deportivas, puesto Wanda disfrutó de unas vacaciones por Ibiza con su hermana y un grupo de amigos para luego viajar a Argentina con el fin de sumarse a un programa televisivo.

Fue precisamente durante su estadía en el país que se filtró el audio donde se confirmaba su divorcio: "Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se escuchó en una publicación que realizó el programa LAM (América).