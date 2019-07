Maxi López contó que Mauro Icardi "ha cortado llamadas que tengo con mis hijos"

El delantero argentino Maxi López habló en profundidad sobre la polémica relación que tiene con su ex esposa Wanda Nara y la actual pareja de ella, Mauro Icardi, a quien acusó de cortar llamadas que tiene con sus hijos.

De acuerdo a lo que sostuvo el futbolista de Vasco da Gama a Telefé, los problemas con la representante del ariete de Inter de Milán siempre son por "un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos -sus hijos-, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes".

"Con él (Mauro Icardi) pasa lo mismo, tengo el mismo feedback que con Wanda. Muchas veces ha cortado llamadas que yo tengo con mis hijos. Es la misma situación con una persona o con la otra", declaró al programa "Podemos Hablar" de la estación trasandina.

"Cuando te tocan a tus hijos o los utilizan para dar un mensaje no está bueno. Y se lo dije una vez que hablé con él. Le dije que en un futuro iba a ser padre e iba a entender lo que es la situación. Por ahí ahora no lo entiendes porque no lo eres, le dije. Pero no está bueno. Obviamente la respuesta fue negativa. Cuando mis hijos vienen utilizados en una situación, me jode y me duele, soy padre y es normal", continuó.

También López dijo que Nara aparta a sus hijos e incluso que en el último año los vio solo dos veces: "Hay un acuerdo firmado por un juez que nunca se cumple. Viajé desde Brasil a Europa dos o tres veces para verlos, de las cuales los vi solamente una", finalizó.