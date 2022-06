Modelo brasileña expuso a Piqué: Me pedía mis medidas durante su relación

En los últimos días se conoció del complicado momento por el que pasa la relación del futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira. Y, en las últimas horas, la modelo brasileña Suzy Cortez se encargó de exhibir otro cuestionable comportamiento del jugador de FC Barcelona.

En declaraciones al diario NY, la también ex Miss Bumbum contó que el defensor le enviaba sugerentes mensajes durante su relación con la artista latina. "Fue el que me mandó mensajes más directos por Instagram. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto".

"Yo era amiga del ex presidente de Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", detalló Cortez.

"Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí", subrayó.

- Suzy Cortez exhibió mensajes de parte de Piqué: