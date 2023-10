Newcastle confirmó el castigo de 10 meses a Sandro Tonali por apuestas

El club inglés Newcastle United oficializó la sanción de 10 meses a su volante Sandro Tonali por realizar apuestas deportivas durante su paso en AC Milan, caso que desató un escándalo en Italia.

Según la explicación en un comunicado, la "Urracas" recibieron la confirmación por parte de la FIFA de que el castigo de la Federación italiana aplicará en todo el mundo, por lo que Tonali podrá regresar a las canchas desde el 27 de agosto de 2024.

La sanción impuesta por la federación italiana (FIGC) contempla una prohibición total de 18 meses, aunque ocho de ellos podrán ser conmutados por su participación en un plan terapéutico consistente en 16 compromisos.

Así, el italiano quedó apartado del equipo, pese a que su entrenador Eddie Howe había mencionado que estaría disponible al "no hemos recibir confirmación oficial", la que finalmente llegó.

Newcastle United can confirm midfielder Sandro Tonali has been banned from competitive football for ten months, as effective from Friday 27 October.